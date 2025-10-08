Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 8 октября 2025Россия

В Духовном управлении мусульман разъяснили запрет верующим курьерам возить ряд товаров

Аляутдинов: Богословские фетвы не влияют на решения непрактикующих мусульман
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Богословские фетвы (решения) Духовного управления мусульман (ДУМ) России не влияют на решения непрактикующих верующих. Об этом заявил председатель Совета улемов Шамиль Аляутдинов, его слова приводит Telegram-канал организации.

Ранее из-за фетвы, запрещающей курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов), начался общественный резонанс. Под запрет попадают алкоголь, табачные изделия, свинина, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы.

Аляутдинов разъяснил, что это решение касается людей, для которых следование канонам религии является важным элементом жизни. При этом СМИ, по словам имама, богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой. «Еще раз хочу отметить, Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам ислама, а что нет», — констатировал он.

В свою очередь член Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал решение ДУМ опасным. По его мнению, «это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих». Общественник также задался вопросом, как мусульмане будут проверять состав заказа и окажет ли это влияние на сервисы доставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    В правительстве заявили о балансе на топливном рынке в России

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости