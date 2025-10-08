В Духовном управлении мусульман разъяснили запрет верующим курьерам возить ряд товаров

Богословские фетвы (решения) Духовного управления мусульман (ДУМ) России не влияют на решения непрактикующих верующих. Об этом заявил председатель Совета улемов Шамиль Аляутдинов, его слова приводит Telegram-канал организации.
Ранее из-за фетвы, запрещающей курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов), начался общественный резонанс. Под запрет попадают алкоголь, табачные изделия, свинина, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы.
Аляутдинов разъяснил, что это решение касается людей, для которых следование канонам религии является важным элементом жизни. При этом СМИ, по словам имама, богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой. «Еще раз хочу отметить, Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам ислама, а что нет», — констатировал он.
В свою очередь член Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал решение ДУМ опасным. По его мнению, «это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих». Общественник также задался вопросом, как мусульмане будут проверять состав заказа и окажет ли это влияние на сервисы доставки.