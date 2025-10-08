В Европе нашли страну с самым работящим населением

Евростат: Больше всего в Европе работают жители Турции, Черногории и Сербии

По итогам II квартала текущего года в Европе больше всего часов в неделю трудились жители Турции — 44,1 часа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и Росстата.

На втором месте расположились черногорцы, которые работают 43,1 часа. Следом идут сербы, которые в неделю работают 41,8 часа. Для боснийцев этот показатель составил — 41,3 часа, для греков — 41 час, для поляков — 40,1 часа, а для жителей Румынии — 40 часов.

Что касается россиян, то они в этом рейтинге оказались на 23-й позиции. В среднем во II квартале они работали 38,2 часа в неделю. При этом мужчины работают 39,2 часа, а женщины — 37,1 часа.

Самая непродолжительная рабочая неделя зафиксирована в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9), Дании (33,7), Норвегии (34,6), Германии (34,7), Швейцарии, Ирландии и Австрии (по 35,8 часа).

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году в стране сохранилась почти на уровне 2024 года и составила 7,43 часа.