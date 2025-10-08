Россия
В Липецке эвакуировали 50 человек после обнаружения обломков БПЛА

Ченцов: После обнаружения обломков БПЛА в Липецке эвакуировали 50 жильцов дома
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Липецке после обнаружения взрывоопасных обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из дома на улице Буденного было эвакуировано 50 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Роман Ченцов.

«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», — написал чиновник.

Он также рассказал, что находится на месте обнаружения обломков, и призвал всех горожан сохранять спокойствие, заверив в том, что все службы делают все необходимое. Ченцов также отметил, что доверять следует только информации из официальных источников.

Ранее об обнаружении обломков БПЛА в Липецке сообщил глава региона Игорь Артамонов.

