В МИД заявили о сотрудничестве Киева с африканскими террористами

Захарова: Киев сотрудничает с террористическими группировками Африки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинские власти сотрудничают с террористическими группировками Африки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Появляются все новые свидетельства поддержки режимом Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, Киев в том числе продает переданное Западом вооружение третьим странам. Она подчеркнула, что впоследствии оно оказывается в руках у африканских террористов.

Официальный представитель МИД России вместе с тем задалась вопросом, когда народ Украины очнется. Она отметила, что хотела бы направить его украинцам напрямую.

