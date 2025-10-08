Захарова захотела спросить у украинцев, когда они очнутся

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хотела бы напрямую задать один вопрос украинцам. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что на фоне массовой мобилизации и сообщений о начале отлова завершивших военную службу по состоянию здоровья солдат на Украине она захотела узнать, когда украинский народ очнется. Представитель дипведомства подчеркнула, что пойманные бывшие военнослужащие признаются годными и возвращаются на фронт, так как Киев планирует избавиться от недовольных людей, имеющих авторитет в обществе и снизить расходы на содержание ветеранов.

«Когда народ на Украине очнется? Я бы хотела задать этот вопрос напрямую», — сказала она.

Ранее стало известно, что на Украине начали спешно формировать мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО). Сообщается, что в них в частности приглашают женщин от 18 до 60 лет.