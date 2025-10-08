Наука и техника
В Петербурге разработали «Гребень» для защиты от дронов

В Петербурге разработали систему РЭБ «Гребень» для защиты от FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Конструкторы из Санкт-Петербурга при поддержке Кулибин-клуба разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гребень» для защиты машин от FPV-дронов. Об этом сообщили в организации Народный фронт, передает РИА Новости.

«Гребень» состоит из двух блоков, которые перекрывают частоты управления беспилотниками. Элементы системы крепятся на транспорт. Отмечается, что в зону специальной военной операции передали более ста изделий, которые обеспечивают безопасность логистики и эвакуации раненых.

Также разработчики изготовили и передали бойцам около трехсот антидроновых ружей «РПБПЛА-1», которые предназначены для подавления коммерческих квадрокоптеров.

«Ружья были переданы на все направления, хорошо себя зарекомендовали, помогают нашим бойцам убирать дронов-наблюдателей и оставлять противников "без глаз". Были случаи, когда посадили даже "Бабу-Ягу"», — сказал руководитель департамента проектов конструкторского бюро с позывным Рача.

Ранее в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев рассказал, что «окопный РЭБ» выходит на первый план в области прикрытия подразделений на линии фронта.

