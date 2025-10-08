В России дали оценку поведению Макрона

Экс-премьер России Степашин: Макрон столкнулся с глубоким кризисом и заигрался

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с глубоким кризисом и заигрался. Такую оценку поведению политика дал экс-премьер России Сергей Степашин, передает ТАСС.

По его мнению, французский лидер не уйдет в отставку в ближайшее время.

Степашин также выразил уверенность в том, что проблемы с правительством во Франции связаны «с глубочайшим экономическим кризисом».

По данным российского политика, ситуация во Франции сложилась патовая. Предыдущий такой кризис был при бывшем президенте страны Шарле де Голле, отметил Степашин.

До этого глава Центра французских исследований в Институте Европы РАН Сергей Федоров допустил, что новые траты Макрона на Украину разозлят почти все население. Эксперт подчеркнул, что у Франции госдолг достиг 113 процентов ВВП, принимаются решения, какими социальными выплатами можно еще пожертвовать, чтобы этот показатель не вырос.