11:07, 8 октября 2025

В России лишили приобретенного гражданства почти три тысячи человек

МВД России лишило приобретенного гражданства 2875 человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В МВД России приняли 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в этом году был расширен список преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства у лиц, ранее получивших его.

За 2025 год было принято 2875 решений о прекращении гражданства РФ. Основными причинами являются привлечение граждан к уголовной ответственности или неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали осужденным о способах получения гражданства России.

