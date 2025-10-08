В России лишили приобретенного гражданства почти три тысячи человек

В МВД России приняли 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, в этом году был расширен список преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства у лиц, ранее получивших его.
За 2025 год было принято 2875 решений о прекращении гражданства РФ. Основными причинами являются привлечение граждан к уголовной ответственности или неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Ранее сообщалось, что в МВД рассказали осужденным о способах получения гражданства России.