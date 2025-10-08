В России начнут присваивать звания добровольцам в упрощенном порядке

С 8 октября в России вступает силу норма, согласно которой добровольцам, находящимся в запасе, смогут присваивать воинские звания без прохождения ими военных сборов. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 сентября. «Нововведения касаются граждан, которые минимум полгода состояли в добровольческих формированиях, но сейчас находятся в запасе», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Госдуме, это нововведение касается и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что в России захотели законодательно ввести статус волонтера СВО.