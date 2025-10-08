Мир
13:56, 8 октября 2025Мир

В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

Политолог Сипров: Китайцы пытаются стимулировать антияпонские настроения в США
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политолог Вадим Сипров в беседе с «Царьградом» оценил появившиеся в китайских СМИ данные о том, что Япония тихо и стремительно превращается в угрозу для США. По его словам, Америке в действительности нечего бояться, так как Японию в экономическом отношении уже давно «стерилизовали».

Как сообщило издание Sohu, Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане, так как Токио удалось обогнать по этому критерию Москву и Пекин.

Подобные данные, считает специалист, являются попыткой Китая перейти к наступательной тактике в информационной войне. Сипров отмечает, что нынешний и устоявшийся статус Японии не позволяет ей стать «сколь-нибудь серьезным конкурентом для США», так как страна фактически находится под военной оккупацией Штатов. На данный момент, по его словам, у Токио нет шанса выйти из «неоколониального тупика и зависимости от Соединенных Штатов». А китайцы, в свою очередь, лишь пытаются стимулировать антияпонские настроения в Америке.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков посчитал, что Япония сейчас не может представлять угрозу США. При этом, по его словам, страна хочет построить новую систему безопасности.

