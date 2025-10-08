Экономика
В России спрогнозировали бум продаж одного товара

Аналитик Циканова спрогнозировала удвоение продаж препаратов для похудения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: xb100 / Freepik

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж препаратов для похудения на российском рынке вырастут на 200 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Бум реализации этой продукции в стране спрогнозировала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

За 12 месяцев оборот этого сегмента рынка может превысить 15-20 миллиардов рублей, ожидает аналитик. Подобной отметки удастся достичь при условии отсутствия жестких ограничений или санкций на импорт подобного рода препаратов, пояснила Циканова.

При этом доля биологически активных добавок (БАДов) и «быстрых чаев для похудения» может снизиться на фоне роста популярности рецептурных средств, добавила она. «Доля рецептурных препаратов может вырасти, если сохранится доступность и снизится цена дженериков», — резюмировала Циканова.

Пиковый период продаж аналитик ожидает осенью. В это время года, объясняет она, традиционно наблюдается повышенный интерес граждан к снижению веса. Подобной динамике также поспособствует популяризация в обществе здорового образа жизни (ЗОЖ) и фитнеса, заключила эксперт.

Резкий рост спроса граждан на препараты для похудения подтверждают данные аналитиков DSM Group. Эксперты отмечали, что в январе-июне 2025 года реализация оземпика и его аналогов в стране увеличилась в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. Продажи препарата от диабета, который стали использовать для похудения, в денежном выражении выросли до 12,5 миллиарда рублей. В натуральном выражении показатель вырос в 4,5-4,6 раза. Подобную динамику аналитики связали в том числе с появлением дженериков, что привело к снижению цен примерно на 8-10 процентов.

