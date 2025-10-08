В России спрогнозировали бум продаж одного товара

Аналитик Циканова спрогнозировала удвоение продаж препаратов для похудения

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж препаратов для похудения на российском рынке вырастут на 200 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Бум реализации этой продукции в стране спрогнозировала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

За 12 месяцев оборот этого сегмента рынка может превысить 15-20 миллиардов рублей, ожидает аналитик. Подобной отметки удастся достичь при условии отсутствия жестких ограничений или санкций на импорт подобного рода препаратов, пояснила Циканова.

При этом доля биологически активных добавок (БАДов) и «быстрых чаев для похудения» может снизиться на фоне роста популярности рецептурных средств, добавила она. «Доля рецептурных препаратов может вырасти, если сохранится доступность и снизится цена дженериков», — резюмировала Циканова.

Пиковый период продаж аналитик ожидает осенью. В это время года, объясняет она, традиционно наблюдается повышенный интерес граждан к снижению веса. Подобной динамике также поспособствует популяризация в обществе здорового образа жизни (ЗОЖ) и фитнеса, заключила эксперт.

Резкий рост спроса граждан на препараты для похудения подтверждают данные аналитиков DSM Group. Эксперты отмечали, что в январе-июне 2025 года реализация оземпика и его аналогов в стране увеличилась в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. Продажи препарата от диабета, который стали использовать для похудения, в денежном выражении выросли до 12,5 миллиарда рублей. В натуральном выражении показатель вырос в 4,5-4,6 раза. Подобную динамику аналитики связали в том числе с появлением дженериков, что привело к снижению цен примерно на 8-10 процентов.