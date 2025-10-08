В российском городе таксист-мигрант поспорил с пассажирами и поплатился

В Сургуте таксист-мигрант поспорил с пассажирами и поплатился. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, было принято решение о выдворении иностранца из России, передает Ura.ru.

По данным ведомства, конфликт возник, когда пассажиры попросили приезжего водителя поехать другой дорогой. Таксист, как утверждали горожане, отказался от этого варианта.

Впоследствии сотрудники силовых структур выяснили, что водитель 1998 года рождения. Сейчас мигранта поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.

До этого избившего в Калуге сверстника ребенка мигрантов выдворили из России.

Удалось установить, что ученик по имени Сухроб напал на мальчика в туалете школы. Вместе с несовершеннолетним были высланы и его родители.

Еще раньше в Краснодарском крае подросток-иностранец избил мальчика с аутизмом.