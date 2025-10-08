Джонсон: Видение Трампом ситуации на Украине сильно искажено

Желание президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk обусловлено его «искаженным восприятием» украинского конфликта. Такую причину назвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности по вопросу Украины в администрации Трампа, Центральном разведывательном управлении и Министерстве войны», — сказал он.

По его словам, многие американские СМИ описывают ситуацию в связи с украинским конфликтом как тупиковую. Джонсон уверен, что такое видение не имеет ничего общего с реальностью, поскольку успехи Российской армии «более чем очевидны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. Отмечается, что американский президент оценил это предложение «чрезвычайно позитивно».