12:50, 8 октября 2025Интернет и СМИ

В США заявили об отсутствии у Трампа грандиозной стратегии по Украине

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что у американского президента Дональда Трампа нет стратегии для решения российско-украинского конфликта. В этом он признался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись доступна в Telegram.

Пранкеры позвонили американскому политику от лица бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Они спросили у Тейлора о роли Соединенных Штатов в прекращении конфликта. «Я не думаю, что Трамп действительно знает, чего хочет. Я не думаю, что есть какая-то грандиозная стратегия (...) Я пытаюсь подтолкнуть эту администрацию и всех нас к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины», — заявил бывший дипломат об отсутствии плана у главы государства.

Он также отметил, что в настоящее время Трамп больше поддерживает Украину, чем, например, несколько месяцев назад. Кроме того, посол положительно оценил то, что США разрешили оборонным компаниям продавать оружие в Европу и на Украину.

Ранее Вован и Лексус пообщались с бывшей главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. В разговоре она заявила, что единственным хорошим решением Трампа стало введение санкций против Индии.

