16:01, 8 октября 2025Россия

Вдова начальника войск РХБЗ Кириллова стала членом Совфеда

Вдова начальника войск РХБЗ Кириллова стала сенатором от Костромской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА новости

Вдова начальника войск РХБЗ Кириллова стала членом Совфеда. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Светланы Кирилловой выдвинула Костромская областная дума. За ее назначение проголосовали 30 из 31 участвовавшего в голосовании депутата, один воздержался. Кириллова поблагодарила законодателей за оказанное ей доверие.

Председатель регионального парламента Алексей Анохин сообщил, что полномочия ранее занимавшего должность сенатора от законодательного органа Костромской области Сергея Калашника были прекращены.

Светлану Кириллову избрали в Костромскую областную думу в сентябре 2025 года. По этого она одержала победу на праймериз «Единой России». Автомобиль ее мужа Игоря Кириллова взорвали в декабре 2024 года. Выжить начальнику войск РХБЗ не удалось.

