Верховная Рада не захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

В Раде не набралось желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

В Верховной Раде Украины не набралось достаточно желающих номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Страна.ua».

Постановление поддержали только 132 депутата.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский глава Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира. В свою очередь, директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен рассказал журналистам, что комитет премии «не подвергался никакому прямому политическому давлению».

До этого Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии. По его словам, число остановленных им войн после возвращения в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план.

