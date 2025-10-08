Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

Аналитик Сивков: Ответом на атаку Tomahawk по России должны стать удары по США

Удар ракетами Tomahawk по России должен бумерангом прилететь на территорию самих США. Об этом в разговоре с «МК» заявил военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

Он подчеркнул, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты. В связи с этим, по мнению эксперта, «ракеты, которые произведены американцами, запущены американцами и наведены американцами» дают право Москве применить такое же оружие по территории США.

Ранее Константин Сивков заявил, что Россия сможет отразить атаку ракетами Tomahawk. При этом он отметил, что для обеспечения безопасности в стране нужно будет предпринять некоторые меры.