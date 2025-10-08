Врач оценил допустимость водных процедур при простуде

Педиатр Дмитрий Молодой заявил, что мыться при простуде можно

Педиатр Дмитрий Молодой оценил допустимость водных процедур при простуде и гриппе. Об этом он высказалс в Telegram-канале.

Врач заявил, что популярное мнение, будто во время простуды вредно мыться, не соответствует действительности. Более того, по его словам, личная гигиена является обязательным условием для здоровья человека. «Не мыться во время болезни не только бессмысленно <...>, но и может привести как минимум к дополнительным проблемам с кожей, которые усилят дискомфорт от болезни», — пояснил Молодой.

По словам специалиста, в период болезни график мытья должен быть таким же, как и в остальные дни. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о тех людях, которые живут в комфортных городских условиях, так как, к примеру, в монгольских степях и у оленеводов свои особенности гигиены.

