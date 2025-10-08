Бывший СССР
Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

Захарова: Мобилизация на Украине идет ради освобождения пространства для Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мобилизация людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводится ради освобождения жизненного пространства для стран Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, западные кураторы платят президенту республики Владимиру Зеленскому, чтобы он занимался истреблением украинцев. «Это старая идея Центральной Европы, она уже обкатывалась и была апробирована в идеологии и философии стран Европейского континента 30-х и 40-х годов: уничтожить славянское население на восточноевропейских территориях, в том числе на территории Украины», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что в сети появились сообщения о готовности украинских властей закрыть границу и объявить тотальную мобилизацию с 1 ноября. Захарова отметила, что такие действия Киева выльются в очередную волну «мясных штурмов».

Ранее представитель МИД России заявила, что хотела бы задать один вопрос украинцам. Она отметила, что хочет узнать, когда украинский народ очнется.

