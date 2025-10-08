Мир
11:48, 8 октября 2025Мир

Захарова объяснила обвинения Макрона в адрес России

Захарова назвала действия Макрона попыткой отвлечь граждан от проблем в стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своими обвинениями в адрес России пытается отвлечь граждан от проблем в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Нелепыми, глупейшими, абсолютно неадекватными попытками каким-то образом возложить ответственность за все, что угодно, начиная от якобы полета дронов, хакеров, каких-то экономических проблем. Последнее — это "теневой флот". Макрон просто пытается увести взгляд и (...) придумать нелепое оправдание», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, своими заявлениями Макрон «издевается над здравым смыслом» и собственным народом, которого ему следует опасаться.

Ранее стало известно, что Национальное собрание рассмотрит предложение партии «Непокоренная Франция» об отстранении Макрона от власти.

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку со своего поста спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной такого решения стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями.

    Все новости