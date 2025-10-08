Захарова пообещала жесткий ответ ЕС в случае передачи российских активов Киеву

Захарова: РФ очень жестко ответит в случае передачи российских активов Украине

Россия примет жесткие ответные меры в случае передачи Евросоюзом замороженных российских активов Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру»

Дипломат указала на бесцеремонные попытки «прикарманить российские средства». «Однако продвигаемая ими жульническая схема кредитования [Киева] вызвала крайне сдержанную реакцию во многих европейских же столицах», — отметила она.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Брюссель выступает против конфискации замороженных российских активов, так как не получил от властей Евросоюза необходимых гарантий о разделении финансовых рисков среди стран объединения. Из-за своей позиции политик попал в опалу.

Позиция де Вевера вызвала раздражение на недавнем саммите в Копенгагене, а европейские лидеры также указали бельгийскому премьеру на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии. В частности, они обратили внимание, что Дания, Швеция и Германия помогли ей гораздо больше за три года конфликта.