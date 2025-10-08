Мир
Захарова пошутила про планы Макрона выступить с заявлением

Захарова пошутила о будущем выступлении Макрона, что его доконал теневой флот
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением вечером в среду, 8 октября. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Макрона пошутила про планы Макрона выступить с заявлением и связала их с Россией. «Российский "теневой флот" доконал?» — написала она.

Газета Le Figaro писала, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером. Предполагается, что темой обращения может стать роспуск Нацсобрания.

Ранее президент России Владимир Путин также назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах. По его мнению, Макрон подобными действиями хочет отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем.

