Жителям Подмосковья выставили многомиллионные счета за подключение к электричеству

Жителям поселка Журавли насчитали 7,1 млн рублей за подключение к электричеству

Сотни жителей строящегося коттеджного поселка в Подмосковье пожаловались на невообразимые счета за подключение домов к электричеству. Стоимость услуги достигла нескольких миллионов, передает Telegram-канал Baza.

Многомиллионные счета выставили жителям поселка Журавли в Дмитровском районе области. Уже полгода они требуют от коммунальщиков перерасчета. При этом на момент заключения сделки по купле участка в отделе продаж заверяли, что сумма фиксированная и составит около 10-20 тысяч рублей.

Астрономические суммы насчитали в том числе и льготникам: за подключение к коммуникациям инвалиду второй группы выставили счет на 7,1 миллиона рублей. Такую стоимость специалисты объяснили тем, что коттедж оказался на 92 метра дальше положенного от ближайшего источника энергопитания. Изначальная стоимость услуги составляла 15 тысяч рублей. В то же время многодетному священнику за возможность пользоваться электричеством в доме насчитали 1,4 миллиона рублей вместо обещанных 18 тысяч. По поводу неоправданно высоких счетов местные жители решили обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее в Подмосковье ветерану боевых действий с четырьмя детьми выставили многомиллионный счет за подключение дачи к электросети. Сумма превысила 23 миллиона рублей.