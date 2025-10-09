Экономика
Авторынок России потерял место в европейском рейтинге

Если в августе российский автомобильный рынок занимал в европейском рейтинге второе место, то в первый месяц осени он опустился на пятое. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании GlobalData и свои собственные.

Объем реализации новых легковушек в России по итогам сентября достиг 122 тысяч 659 штук (минус 18,7 процента).

На первом месте расположилась Великобритания, где продали 312 тысяч 891 автомобиль. Вторая позиция оказалась за Германией с показателем в 235 тысяч 528 автомобилей. Третье и четвертое место заняли Франция и Италия, где купили 140 тысяч 354 и 126 тысячи 679 машин соответственно.

На шестой строчке расположилась Испания, где в сентябре реализовали 85 тысяч 167 машин.

За год стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на шесть процентов. В сентябре 2025 года средневзвешенная цена автомобиля составила 3,34 миллиона рублей. При этом в первый месяц осени продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 20 процентов.

