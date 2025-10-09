Блогер Хасбик снялся в рекламе бренда Supreme

Дагестанский блогер Хасбик снялся в рекламе американского бренда Supreme

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, снялся в рекламе известного американского бренда одежды Supreme. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летний инфлюэнсер предстал перед камерой в белой футболке указанной марки, зеленой кофте, черных спортивных штанах и серых кроссовках. В данном наряде он позировал в магазине на фоне надписи «Скидки», прокатился в автомобиле и поел.

При этом на одном из кадров Хасбик держал в руке мини-камеру Digital Camera Keychain, которой посвящена рекламная кампания бренда.

