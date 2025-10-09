Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:01, 9 октября 2025Ценности

Блогер Хасбик снялся в рекламе бренда Supreme

Дагестанский блогер Хасбик снялся в рекламе американского бренда Supreme
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @supremenewyork

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, снялся в рекламе известного американского бренда одежды Supreme. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летний инфлюэнсер предстал перед камерой в белой футболке указанной марки, зеленой кофте, черных спортивных штанах и серых кроссовках. В данном наряде он позировал в магазине на фоне надписи «Скидки», прокатился в автомобиле и поел.

При этом на одном из кадров Хасбик держал в руке мини-камеру Digital Camera Keychain, которой посвящена рекламная кампания бренда.

В марте 2024 года Хасбик показал фото с обритой налысо головой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

    Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

    Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

    В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости