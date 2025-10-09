Бывший министр спорта России отреагировал на слова осудившего участие россиян в НХЛ Гашека

Колобков: Гашек сошел с ума, не стоит обращать внимание на его заявления

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил высказывания олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека об участии россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению Колобкова, Гашек не понимает, что он говорит. «По-моему, Гашек сошел с ума. К сожалению, такое тоже иногда случается. Не стоит обращать внимание на слова этого совершенно неадекватного сумасшедшего человека», — заявил он.

Ранее Гашек осудил руководство НХЛ за допуск россиян к соревнованиям. «Как можно больше людей во всем мире должны относиться к этому кровавому соревнованию соответственно», — посчитал он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.