Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

Экс-офицер ССО ВСУ Червинский: Украина имела право на подрыв «Северных потоков»

Украина имела право на подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» («СП-1» и «СП-2»). С таким заявлением выступил бывший офицер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в интервью NV.ua, видео опубликовано на YouTube.

Если это сделали украинцы, то они имели право на подрыв. Если бы это сделали поляки, или румыны, или американцы, тогда это участие в чужом конфликте Роман Червинский бывший офицер Сил специальных операций Украины

Червинский, находящийся в настоящий момент под домашним арестом, является предполагаемым координатором подрыва газопроводов, по информации издания Der Spiegel. В ноябре 2023 года он был арестован по обвинению в халатности во время атаки на украинский аэродром Канатово, однако позднее выпущен под залог.

Роль Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» Как пишет Der Spiegel, на тот момент действующий офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский курировал подготовку водолазов, находившихся на яхте «Андромеда» 26 сентября 2022 года и осуществивших подрыв «Северных потоков». По информации издания, подготовка операции велась до начала специальной военной операции. По данным The New Yorker, Червинский был в группе украинских офицеров, которые в начале 2022 года пришли с идеей взорвать «Северный поток» к своим контактам в Центральном разведывательном управлении США и получили отказ. На тот момент офицер спецслужб участвовал в организации покушения на лидера ополчения Донецкой народной республики Арсена Павлова («Моторолу»), а также в неудачной попытке похитить и вывезти на Украину через Белоруссию бойцов российской частной военной компании «Вагнер». По данным газеты The Washington Post, под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Червинский занимался планированием подрыва «СП-2». По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников, а не планировал операцию. Отмечается, что его роль заключалась в обеспечении логистики и непосредственном управлении операцией. Несмотря на имеющуюся информацию, в настоящий момент правоохранительные органы Германии пока не предъявили Червинскому официальные обвинения и не направили Украине запрос на его экстрадицию. Сам экс-офицер ССО отрицает свою причастность к диверсии.

Место подрыва газопровода «Северный поток-2», Балтийское море, 27 сентября 2022 года Фото: Swedish Coast Guard / AP

Координатор подрыва «Северных потоков» раскритиковал Германию за расследование

Червинский раскритиковал расследование властей Германии и добавил, что Берлин якобы не имел права начинать следствие по факту инцидента. Он привел следующие аргументы в пользу своей версии:

инцидент произошел в нейтральных водах (в экономической зоне Дании);

Дания закрыла аналогичное уголовное дело;

«СП-1» и «СП-2» являлись законными военными целями для Киева;

Украина угрожала российской инфраструктуре якобы в ответ на действия Вооруженных сил (ВС) России (удары ВС России по объектам инфраструктуры Украины начались после подрыва трубопроводов 26 сентября 2022 года — прим. «Ленты.ру»).

Экс-офицер ССО ВСУ также прокомментировал задержания в Польше и Италии предполагаемых участников диверсии для экстрадиции в Германию. Он не стал напрямую говорить о причастности арестованных к инциденту, однако поддержал их и указал на отсутствие причин не посещать Европу.

Если мы считаем, что это законная военная цель, то от чего мы должны прятаться? Роман Червинский бывший офицер Сил специальных операций Украины

Бывший украинский спецназовец также согласился с высказыванием премьер-министра Польши Дональда Туска, назвавшего главной проблемой «Северных потоков» не подрыв трубопроводов, а их запуск. Он также обвинил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в якобы нарушении энергетической безопасности Европейского союза из-за решения о строительстве «СП-2».

Ледокол "Юрий Топчев" в немецком порту Мукран на острове Рюген Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Экс-офицер ССО заявил о неэффективности украинских спецслужб

Червинский раскритиковал награждение президентом Украины Владимиром Зеленским руководителя управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада — он получил звание Героя Украины. Червинский отметил, что Поклад получил звание одновременно с бывшим спикером Верховной Рады и «комендантом Майдана» Андреем Парубием, ставшим жертвой покушения во Львове 30 августа. По словам экс-офицера ВСУ, Поклад в том числе должен был отвечать за безопасность Парубия.

Летом 2025 года Червинский рассказал о потере важного украинского офицера ССО ВСУ, участвовавшего в диверсиях на территории России. По его словам, ликвидация украинского спецназовца произошла 22 апреля (до покушения на полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве). Предположительно, покушение совершил въехавший на территорию Украины мужчина с паспортом Казахстана, выслеживавший офицера в течение долгого времени.

Подошел человек сзади, выстрелил в висок и пошел назад. И через два дня он уехал из Украины. И после этого случая я понял, что у нас вообще ничего не работает Роман Червинский бывший офицер Сил специальных операций Украины

Роман Червинский Кадр: Radio NV / YouTube

Червинский раскритиковал Зеленского и его офис

Экс-офицер ССО назвал настоящей причиной награждения Поклада задержание и доставку на Украину депутата Верховной Рады Федора Христенко, подозреваемого в якобы влиянии на антикоррупционные органы страны. По его мнению, Зеленский наградил офицера СБУ за защиту коррупции в высших эшелонах власти.

Христенко был задержан СБУ 6 сентября по обвинению в государственной измене и якобы работе на российские спецслужбы. Как утверждает украинская спецслужба, депутат Рады якобы оказывал влияние на руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Дело в отношении политика стало продолжением борьбы СБУ против НАБУ после неудачной попытки Зеленского ограничить деятельность антикоррупционных органов.

Червинский назвал причиной поражений Украины и проблем внутри страны некомпетентность и коррумпированность офиса Зеленского. По его мнению, Зеленский не решится наказать близких ему людей за управленческие ошибки, в частности, инициировать уголовное дело против бывшего главы СБУ Ивана Баканова. При этом экс-офицер ССО допустил, что украинский президент может пожертвовать своим бывшим соратником в случае, если это спасет его жизнь.