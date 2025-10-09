Силовые структуры
10:33, 9 октября 2025Силовые структуры

Девять человек обносили супермаркеты в Москве при помощи детской коляски

В Москве 9 человек обокрали супермаркеты на ₽800 тыс. при помощи детской коляски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве организованная группа из девяти человек обворовывала супермаркеты при помощи детской коляски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы дела.

Злоумышленники обносили супермаркеты в течение двух месяцев в 2022 году. На скамье подсудимых оказались семь участников группы. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном. В зависимости от роли и степени участия они получили от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Личности еще двоих членов пока не установлены.

По данным агентства, участники группы крали из супермаркетов различные продукты: конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воду, более 300 бутылок водки, виски, коньяка, бренди, вин и ликера, шампуни, кухонную утварь и кастрюли, а также бытовую химию, в частности средства для мытья посуды и стирки. Все это они складывали в детскую коляску и сумку-тележку, а потом выходили из торгового зала через кассы, не оплачивая товар. Украденные товары они продавали на рынках, в переходах метро или перекупщикам. Вырученные деньги они распределяли между собой. Как установил суд, за все время им досталось более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудят мужчину за хищение велосипедов на 500 тысяч рублей.

