Дочь бандита Цапка оштрафовали за пьяное ДТП

Дочь бандита Цапка лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяное ДТП

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяное ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушку лишили водительских прав почти на два года, признав виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») КоАП РФ.

30 сентября дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в жилой дом в Ростовской области. На пассажирском месте был молодой человек, который позже заявлял, что он сын прокурора. Молодые люди были в состоянии опьянения, они угрожали очевидцам и полицейским. В частности, дочь Цапка пообещала сотрудникам ГИБДД позорные увольнения.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.