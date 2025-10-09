Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 9 октября 2025Силовые структуры

Дочь бандита Цапка оштрафовали за пьяное ДТП

Дочь бандита Цапка лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяное ДТП
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @anastasiyatsapok

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяное ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушку лишили водительских прав почти на два года, признав виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») КоАП РФ.

30 сентября дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в жилой дом в Ростовской области. На пассажирском месте был молодой человек, который позже заявлял, что он сын прокурора. Молодые люди были в состоянии опьянения, они угрожали очевидцам и полицейским. В частности, дочь Цапка пообещала сотрудникам ГИБДД позорные увольнения.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Жителей Славянска призвали к эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости