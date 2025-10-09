Бывший СССР
Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

Азаров: Зеленский показал нежелание мира после отказа от предложения Лукашенко
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Реакция украинского президента Владимира Зеленского на инициативу лидера Белоруссии Александра Лукашенко продемонстрировала нежелание мира со стороны Киева. С таким заявлением выступил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы, передает агентство БелТА.

По его словам, Зеленский отмахивается от предложений Лукашенко, при этом сделано это «с согласия Лондона и американцев». Как отметил президент Белоруссии выдвинул инициативе о мирном урегулировании на Украине не просто так, поскольку к нему с визитом приехал спецпредставитель США.

«Видимо, эти предложения хорошие, как он их назвал, появились в результате обсуждения с американцами. Реакция, которую проявил Зеленский, говорит о его искреннем отношении к миру — никакого мира он не хочет», — заявил Азаров.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Александра Лукашенко за слова об урегулировании конфликта на Украине, заявив, что тот «живет в собственном мире».

26 сентября Лукашенко рассказал, что узнал от российского президента Владимира Путина про «очень хорошее предложение» относительно урегулирования кризиса на Украине. По его словам, идея была услышана на Аляске американским лидером Дональдом Трампом.

