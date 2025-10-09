Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 9 октября 2025Мир

Европарламент призвал немедленно конфисковать российские активы

Депутаты Европарламента призвали немедленно конфисковать активы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент (ЕП) призвал немедленно конфисковать замороженные на территории стран-членов Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) российские активы. Об этом сообщается в проекте резолюции ЕП, передает ТАСС.

«Призываем государства-члены ЕС вместе с их партнерами по G7 немедленно конфисковать все замороженные российские активы, чтобы они послужили основой для существенного гранта и займа Украине», — говорится в публикуемом документе.

Ранее власти Бельгии, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначили красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости