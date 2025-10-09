Европарламент призвал немедленно конфисковать российские активы

Депутаты Европарламента призвали немедленно конфисковать активы России

Европарламент (ЕП) призвал немедленно конфисковать замороженные на территории стран-членов Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) российские активы. Об этом сообщается в проекте резолюции ЕП, передает ТАСС.

«Призываем государства-члены ЕС вместе с их партнерами по G7 немедленно конфисковать все замороженные российские активы, чтобы они послужили основой для существенного гранта и займа Украине», — говорится в публикуемом документе.

Ранее власти Бельгии, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначили красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине.