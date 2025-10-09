Европейской стране предрекли усиление зависимости от импортного газа

FT: Зимой зависимость Великобритании от импортного газа усилится

Зимой зависимость Великобритании от импортного газа усилится из-за нехватки ресурсов. Такое развитие событий предрекли в Financial Times (FT).

Компания National Gas ожидает, что этой зимой европейская страна получит на шесть процентов меньше газа с морских месторождений по сравнению с прошлым годом, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) вырастут на семь процентов. Спрос на газ немного снизится, но и запасы в хранилищах сократятся, поэтому в целом дефицит предложения зимой будет таким же, как в 2019–2021 годах.

«Наши показатели на зиму 2025/2026 года ниже, чем за последние четыре года», — предупреждают в компании.

Газ обеспечивает 35 процента энергопотребления Великобритании, но добыча в Северном морском бассейне неуклонно снижается на протяжении многих лет. Правительство Великобритании обсуждает возможность прекратить выдачу новых лицензий на разведку месторождений нефти и газа в рамках достижения климатических целей.

Поставки сжиженного природного газа являются «ключевым источником для удовлетворения растущего зимнего спроса», заявили в National Gas. Тенденция к использованию этого источника энергии потребует пересмотреть работу газовой сети компании, которая все чаще получает газ с терминалов в Уэльсе и на юге Англии.

В начале года в Великобритании практически остановилась выработка электроэнергии ветряными турбинами, и стране пришлось перейти на более дорогой газ. Причиной случившегося стала безветренная погода. Ветрогенерация является частью амбициозной программы Великобритании, направленной на устранение зависимости от ископаемого топлива к 2030 году. Однако перебои с поставками могут привести к резкому росту цен в безветренные дни, поскольку приходится сжигать газ или импортировать его.