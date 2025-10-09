Финский политик Мема: Фон дер Ляйен становится опасной для Европы

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен становится опасной для Европы. Так на ее слова о России отреагировал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети X.

По его словам, не может быть ничего более далекого от реальности, чем ее утверждения о том, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств.

«Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы», — подчеркнул Мема.

Он добавил, что «поджигатели войны» вместо работы над деэскалацией ситуации усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы.

Ранее финский политик раскритиковал ответ украинского лидера Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина встретиться в Москве. Мема возмутился угрозами Зеленского напасть на Москву в момент, когда ему предлагают переговоры.