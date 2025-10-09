Фейгина впервые привлекли к ответственности за работу иноагента

Марка Фейгина впервые привлекли к ответственности за работу иноагента

Бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) впервые привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Хамовнический районный суд поступил протокол, составленный по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений)», — указано в сообщении.

Максимальное наказание для физлиц по данной статье составляет штраф до 50 тысяч рублей. Заседание назначено на 21 ноября.

Ранее МВД России снова объявило Фейгина в розыск. «Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — указывается в карточке. По какой статье его повторно объявили в розыск, в базе не уточняется.