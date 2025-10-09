Французская чиновница попросила прощения у граждан за политический цирк

Французская чиновница Панье-Рюнаше извинилась за политический цирк в стране

Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше попросила прощения у граждан за политический «цирк» из-за нового витка нестабильности в стране. Об этом сообщает радиостанция Ici Nord.

Панье-Рюнаше принесла извинения слушателям, заявив, что опечалена происходящем во Франции. «Я чувствую гнев, фрустрацию, усталость, и я хочу вам сказать, что мое единственное стремление – это добиться выхода из этой ситуации», — подчеркнула она.

По словам чиновницы, итоги политических консультаций последних двух дней должны позволить найти путь, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку со своего поста спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной такого решения стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями.

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. Если новый премьер-министр не сможет сформировать кабинет, французскому лидеру придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного премьер-министра, либо уйти в отставку — ранее он эту возможность отвергал.

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что фракция проголосует за недоверие любому следующему правительству Франции. Лидер «Национального объединения» также призвала Макрона «очень серьезно задуматься» над тем, чтобы распустить парламент и даже уйти в отставку, поскольку политический кризис в стране затянулся.