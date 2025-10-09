Мир
22:39, 9 октября 2025Мир

Французский политик раскритиковал слова Зеленского о передаче Киеву ракет Tomahawk

Политик Филиппо: Слова Зеленского о передаче Киеву Tomahawk звучат абсурдно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о передаче Киеву ракет Tomahawk для выдвижения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Они просто сумасшедшие», — написал эксперт, говоря о заявлениях Зеленского.

Также Филиппо призвал прекратить поддержку лидеров, разжигающих конфликт. По его словам, необходимо остановить губительные поставки вооружения Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что это «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

В свою очередь, аналитик Гленн Дизен заявил, что условия Владимира Зеленского по выдвижению президента США на Нобелевскую премию мира опасны.

