Условия Зеленского по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию оценили

Дизен: Условия Зеленского по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию опасны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters

Условия украинского лидера Владимира Зеленского по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира опасны. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.

«Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну», — отметил он.

Ранее Зеленский отметил, что Киев готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

