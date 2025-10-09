Условия Зеленского по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию оценили

Условия украинского лидера Владимира Зеленского по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира опасны. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.
«Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну», — отметил он.
Ранее Зеленский отметил, что Киев готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.