Глава МИД страны ЕС обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью

Сийярто: Зеленский утратил связь с реальностью и говорит возмутительные вещи

Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и говорит возмутительные вещи, настаивая на вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Думаю, что президент Украины полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования», — отметил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, вопрос членства Украины в ЕС будет решать не Зеленский, а те, кто уже являются членами объединения.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач осудил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз.