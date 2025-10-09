Мир
12:39, 9 октября 2025

Глава МИД страны ЕС обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и говорит возмутительные вещи, настаивая на вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Думаю, что президент Украины полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования», — отметил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, вопрос членства Украины в ЕС будет решать не Зеленский, а те, кто уже являются членами объединения.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач осудил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз.

