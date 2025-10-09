В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

Суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с Google 10 миллиардов рублей

Суд в Южно-Африканской Республике (ЮАР) исполнит решение России о взыскании с корпорации Google 10 миллиардов рублей. О том, что в одной стране решили арестовать активы компании в пользу РФ, сообщают «Ведомости».

«Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял первое решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российской "дочки" Google по делу о банкротстве. (...) По итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны», — говорится в заявлении.

Ордер уже был опубликован и направлен шерифу для исполнения.

Отмечается, что заявления с просьбой исполнить решение России в отношении Google были также направлены в суды десятка юрисдикций в Африке, Азии и Европе. Суд в ЮАР стал первой инстанцией, которая решила арестовать активы компании.

О том, что в России взыскали с Google 10 миллиардов рублей, сообщалось в июле 2024 года. Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего российского подразделения корпорации Валерия Таляровского, признав незаконным перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской компании Google и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.