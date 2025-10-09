Известный режиссер получила украденную у Собчак люстру

Гай Германика получила в подарок от Инжиневской украденную у Собчак люстру

Режиссер Валерия Гай Германика получила в подарок от актрисы Любови Инжиневской люстру, украденную на нашумевшей вечеринке журналистки Ксении Собчак. Об этом создательница сериала «Школа» написала в своем Telegram-канале.

«Любочка Инжиневская сперла мне хрустальную люстру на той самой вечеринке Собчак с черной икрой. Что меня навело на мысль сделать серию работ из советских артефактов. Помните, такие "фрески" висели в квартирах с 70-х годов», — поделилась режиссер.

Гай Германика также опубликовала фото люстры. Предмет представляет собой прямоугольную композицию, на основном элементе которой изображен поцелуй мужчины и женщины, а края украшены небольшими шарами из хрусталя.

