12:54, 9 октября 2025Экономика

Известный режиссер получила украденную у Собчак люстру

Гай Германика получила в подарок от Инжиневской украденную у Собчак люстру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Режиссер Валерия Гай Германика получила в подарок от актрисы Любови Инжиневской люстру, украденную на нашумевшей вечеринке журналистки Ксении Собчак. Об этом создательница сериала «Школа» написала в своем Telegram-канале.

«Любочка Инжиневская сперла мне хрустальную люстру на той самой вечеринке Собчак с черной икрой. Что меня навело на мысль сделать серию работ из советских артефактов. Помните, такие "фрески" висели в квартирах с 70-х годов», — поделилась режиссер.

Гай Германика также опубликовала фото люстры. Предмет представляет собой прямоугольную композицию, на основном элементе которой изображен поцелуй мужчины и женщины, а края украшены небольшими шарами из хрусталя.

Ранее Гай Германика прокомментировала интервью актера Виталия Гогунского Собчак. Она отметила пользу скандальных высказываний артиста о женщинах, заявив, что Гогунский показал матерям, как не нужно воспитывать своих сыновей.

