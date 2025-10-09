Известная российская телеведущая рассказала об аборте и назвала его мучительным решением

Ведущая Меньшова заявила, что делала аборт после рождения первого ребенка

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, что делала аборт после рождения первого ребенка. Подробности она раскрыла в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Она рассказала, что быстро забеременела после рождения первого ребенка, к чему была не готова. «Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру», — поделилась переживаниями телеведущая.

Она также вспомнила, что врач-мужчина в женской консультации пытался ее отговорить от этого решения и называл аборт большим грехом. «Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас?» — возмутилась Меньшова.

