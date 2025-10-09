Россия
14:10, 9 октября 2025Россия

Камера сняла падение выброшенной российским отцом из окна четвертого этажа девочки

Появилось видео момента, когда житель Уфы выбросил из окна четвертого этажа дочь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента, как житель Уфы выбрасывает из окна четвертого этажа трехлетнюю дочь. Их публикует Telegram-канал «112».

На видеозаписи видно, что мужчина сначала выбросил из окна какой-то предмет, а затем — дочь. Он сделал это с такой силой, что девочка летела к земле далеко от стены дома.

Ранее соседка семьи рассказала, что выбросивший ребенка мужчина злоупотребляет алкоголем. Супруга мужчины в день ЧП уехала на лечение со своим вторым ребенком. Женщина, по словам соседки, продолжала жить с мужем, который выпивал, хотя сама не злоупотребляла алкоголем.

О том, что в Уфе мужчина выбросил из окна ребенка, стало известно утром в четверг, 9 октября. Как уточнял мэр Ратмир Мавлиев, ребенка госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина, выбросивший ребенка, сделал это из-за нервного срыва, его уже задержали.

