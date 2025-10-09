Камера сняла падение выброшенной российским отцом из окна четвертого этажа девочки

Появилось видео момента, когда житель Уфы выбросил из окна четвертого этажа дочь

В сети появились кадры момента, как житель Уфы выбрасывает из окна четвертого этажа трехлетнюю дочь. Их публикует Telegram-канал «112».

На видеозаписи видно, что мужчина сначала выбросил из окна какой-то предмет, а затем — дочь. Он сделал это с такой силой, что девочка летела к земле далеко от стены дома.

Ранее соседка семьи рассказала, что выбросивший ребенка мужчина злоупотребляет алкоголем. Супруга мужчины в день ЧП уехала на лечение со своим вторым ребенком. Женщина, по словам соседки, продолжала жить с мужем, который выпивал, хотя сама не злоупотребляла алкоголем.

О том, что в Уфе мужчина выбросил из окна ребенка, стало известно утром в четверг, 9 октября. Как уточнял мэр Ратмир Мавлиев, ребенка госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина, выбросивший ребенка, сделал это из-за нервного срыва, его уже задержали.