Соседка охарактеризовала выбросившего из окна трехлетнюю дочь россиянина

Житель Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщила соседка мужчины, его слова приводит РЕН ТВ.
По ее словам, в день, когда это произошло, супруга мужчины уехала на лечение со своим вторым ребенком. Женщина продолжала жить с мужем, который выпивал, хотя сама не злоупотребляла алкоголем, добавила она.
«Он все кучей [выбросил]. Как он сумел, не знаю, кто его знает, как он бросал, но ребенка выбросил тоже», — рассказала женщина.
О том, что в Уфе мужчина выбросил из окна ребенка, стало известно утром в четверг, 9 октября. Как уточнял мэр Ратмир Мавлиев, ребенка госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина, выбросивший ребенка, сделал это из-за нервного срыва, его уже задержали.