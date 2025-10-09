Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 9 октября 2025Россия

Соседка охарактеризовала выбросившего из окна трехлетнюю дочь россиянина

Выбросивший из окна трехлетнюю дочь житель Уфы злоупотребляет алкоголем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Республики Башкортостан»

Житель Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщила соседка мужчины, его слова приводит РЕН ТВ.

По ее словам, в день, когда это произошло, супруга мужчины уехала на лечение со своим вторым ребенком. Женщина продолжала жить с мужем, который выпивал, хотя сама не злоупотребляла алкоголем, добавила она.

«Он все кучей [выбросил]. Как он сумел, не знаю, кто его знает, как он бросал, но ребенка выбросил тоже»,  — рассказала женщина.

О том, что в Уфе мужчина выбросил из окна ребенка, стало известно утром в четверг, 9 октября. Как уточнял мэр Ратмир Мавлиев, ребенка госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина, выбросивший ребенка, сделал это из-за нервного срыва, его уже задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Российского школьника избили толпой у памятника «Т-34»

    45-летний Марат Сафин показал фото топлес

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости