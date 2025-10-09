Силовые структуры
14:18, 9 октября 2025Силовые структуры

Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

Трое уральцев получили сроки за неудачную попытку угона автомобиля ВАЗ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Режевской городской суд вынес приговор трем неудачникам, пытавшимся угнать классику отечественного автопрома. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 8 февраля трое местных жителей в приподнятом настроении решили прокатиться на чужой машине. Их выбор пал на припаркованные «Жигули» ВАЗ-21074. Угонщики разработали простой план: двое толкают машину, третий приятель за рулем пытается завести ее с толкача.

Но продукт отечественного автопрома оказался приятелям не по зубам — несмотря на слаженные усилия угонщиков, им не удалось завести двигатель. Они лишь сдвинули «Жигули» на несколько метров, повредили ручку и проводку, а затем бросили затею.

Утром хозяин «Жигулей» нашел свою машину вскрытой на проезжей части. Прибывшим полицейским найти горе-угонщиков помог жилец дома, который снял на видео ночные приключения. По записи установили их личности, задержали и возбудили уголовное дело.

При назначении наказания суд учел раскаяние обвиняемых и возмещение владельцу машины ущерба в размере 2500 рублей, за что он встал на их защиту и просил о снисхождении. В итоге подсудимые получили по одному году лишения свободы условно. Кроме того, одному из них было назначение принудительное лечение у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест полицейского из Уссурийска, который полгода катался на чужом автомобиле.

    Все новости