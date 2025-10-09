Наука и техника
Скорость ветра на Марсе измерили

Скорость ветра на Марсе оказалась выше, чем ожидалось — до 158 км/ч
Андрей Ставицкий
Изображение: China Daily / Reuters

Швейцарские специалисты выяснили природу пылевых вихрей на Марсе. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты под руководством Валентина Бикеля из Бернского университета (Швейцария) проанализировали фотографии пылевых вихрей, сделанных за 20 лет с аппаратов Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter. Выяснилось, что ветер на планете сильнее, чем ученые полагали раньше. Также ученые смогли узнать, в какое время наблюдается большая активность вихрей.

По словам Бикеля, пыль делает потоки сильного ветра на Марсе видимой. «Измеряя их скорость и направление движения, мы начали составлять карту ветров по всей поверхности планеты», — заявил ученый. В отличие от Земли, где пыль вымывается из воздуха дождями, пыль на Марсе может сохраняться в воздухе долгое время. В том числе пыль может закрывать солнце, понижая температуру планеты.

С помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) специалисты выяснили, что пыль образуется из определенных источников. Также они узнали, что пылевые вихри могут достигать скорости 158 километров в час. Сильный ветер чаще всего наблюдаются весной и летом в каждом полушарии планеты — это очень напоминает ситуацию на Земле.

По словам специалистов, их открытие поможет получить больше информации о климате Марса. Также сведения будут полезными при расчете посадки космических аппаратов и кораблей на поверхность планеты.

В начале октября глава американской компании SpaceX Илон Маск допустил возможность переезда на Марс. Также он назвал далекую планету частью Соединенных Штатов.

