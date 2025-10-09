Россия
Минтранс дал россиянам рекомендации по смене резины на автомобиле

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянам можно менять резину на автомобилях тогда, когда температура воздуха опустится до 5-7 градусов выше нуля и будут фиксироваться постоянные заморозки. Рекомендации по смене шин дал Минтранс России в Telegram-канале.

«По закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. Техрегламент таможенного союза (...) говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — напомнили в министерстве.

Там подчеркнули, что резину автомобилей важно менять, так как из-за воздействия температуры летняя резина может стать слишком твердой и потерять упругость, что ухудшит сцепление с дорогой и увеличит тормозной путь.

Ранее автоэксперт Максимильян Павлов заявил, что переходить на зимнюю резину водители Центральной России могут примерно во второй половине октября — начале ноября. Аналогичные сроки назвал автоэксперт Ян Хайцеэр.

