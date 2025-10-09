Мужчина съел три килограмма мармелада за три дня и попал в больницу

Житель города Барнсли, Великобритания, по имени Натан Риммингтон провел шесть дней в больнице из-за непреодолимой страсти к мармеладу. Об этом пишет Yorkshire Live.

По словам Риммингтона, он всегда любил лакомиться мармеладом со вкусом кока-колы. В прошлом году он нашел возможность заказать на дом три килограмма этих сладостей за 18 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). Мешок мармелада мужчине удалось съесть за три дня.

Как вспоминает Риммингтон, через пару дней после этого он стал мучиться от спазмов желудка и вскоре попал в больницу. У мужчины оказалось очень высокое давление и обильное потоотделение. Врачи чуть не поставили ему острое пищевое отравление, но на всякий случай решили отправить его на дополнительные тесты.

Они и показали, что в организме мужчины была превышена норма желатина. Врачи объяснили, что чрезмерное потребление мармелада может вызвать непроходимость кишечника. Риммингтону диагностировали воспаление и инфекцию толстой кишки и выписали капельницы.

Как признается мужчина, с тех пор он не может есть мармелад со вкусом кока-колы. Его друзья не перестают шутить над этим. Так, на последний день рождения один друг подарил Риммингтону мешок мармелада. Мужчина рассказал, что один взгляд на сладости вызывал у него тошноту.

Ранее сообщалось, что в Каире, Египет, подростка, который съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления, не смогли реанимировать. Поскольку она была твердой, это привело к непроходимости пищеварительного тракта и фатальным проблемам с кишечником.