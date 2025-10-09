На Google-картах в лесной глуши обнаружили пикантную ситуацию

Пользователь Reddit с ником Saltuarius выложил на портале снимок из режима просмотра улиц сервиса Google Maps, на который наткнулся, когда искал локацию арендованного им жилья. Пикантная фотография немало позабавила посетителей площадки.

На снимке, сделанном машиной Google, оказался запечатлен мужчина, сидящий в багажном отсеке своего автомобиля, припаркованного на автодороге в лесной глуши. Рядом с ним разбросана обувь, однако сам он полностью обнажен. Единственное, что он успел сделать, завидев автомобиль корпорации, — накрыть полотенцем область паха.

«Ха-ха-ха, каковы шансы? Парень где-то в глуши просто пытался переодеться и тут, конечно же, из ниоткуда появилась машина Google», — написал один из комментаторов. «По крайней мере, он прикрылся», «Это именно та стремная ситуация, в которой мог бы оказаться я», — поиронизировали комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit показал фотографию из Google-карт, которая была снята рядом с его домом. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторы пришли в восторг от снимка и похвалили чувство юмора жены автора поста.