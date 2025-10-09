Бывший СССР
На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

Перцовский: ВС России бьют по железной дороге для нарушения логистики ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска бьют по железнодорожной инфраструктуре на Украине, чтобы нарушить логистику Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил председатель правления компании «Укрзализныця» (Украинской железной дороги) Александр Перцовский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, якобы подразделения армии России хотят таким образом обрезать сообщение с прифронтовыми территориями. В частности, Перцовский назвал Сумскую и Черниговскую области. При этом о столкновениях в последней до этого не сообщалось.

По его словам, заблокированы могут оказаться как основные, так и резервные маршруты.

Ранее стало известно, что армия России нанесла массированный удар по Сумской области. Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию в поселке Степановка.

