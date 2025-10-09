Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 9 октября 2025Мир

На Западе заявили о безумии Зеленского

Кошкович: Зеленский потерял рассудок, пытаясь привести Россию к кризису
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерял рассудок, пытаясь привести Россию к энергетическому кризису. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису», — отметил аналитик.

По словам Кошковича, после подобных решений украинского лидера Запад «смотрит, как он жалуется», когда ответные удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в спецоперации на стороне России, заявил, что Зеленский использует Запад в своих целях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Врач предупредила о скрытой опасности некоторых видов татуировок

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

    Россиянина изрешетили пулями из-за случайной ошибки в одной цифре при переводе денег

    Стримерша родила в прямом эфире

    Раскрыты неочевидные факторы риска рака мочевого пузыря

    В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Китайцы ринулись в московские рестораны

    Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости