На Западе заявили о безумии Зеленского

Кошкович: Зеленский потерял рассудок, пытаясь привести Россию к кризису

Президент Украины Владимир Зеленский потерял рассудок, пытаясь привести Россию к энергетическому кризису. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису», — отметил аналитик.

По словам Кошковича, после подобных решений украинского лидера Запад «смотрит, как он жалуется», когда ответные удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в спецоперации на стороне России, заявил, что Зеленский использует Запад в своих целях.